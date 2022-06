Deze onderscheidende hatchbacks koop je voor 7.500 euro

Occasionselectie

BMW 1-serie (2004 – 2011)

Ondanks zijn bescheiden formaat is dit een echte BMW, zelfs met de basismotorisering. Je kunt je verheugen op sportieve rijeigenschappen, deels omdat de gezinsauto is voorzien van achterwielaandrijving. Ook de binnenruimte valt tegen, maar sturen doet zo’n 1-serie als geen ander. De kofferbak meet slechts 330 liter. Het gemiddelde brandstofverbruik schommelt rond 1 op 11. Bij een autobedrijf in Apeldoorn vinden we een 116i Executive (2008, 132.000 km) voor € 7.495.

Honda Civic (2005 – 2012)

Vanwege het uitgesproken design is dit type Civic geen allemansvriend. Onderscheidend is de Japanner wel. Ook van binnen: alsof je in een ufo terecht bent gekomen. De Honda rijdt erg goed, met een ragfijne besturing en voldoende veercomfort. Met de eenvoudigste benzinemotor rijd je gemakkelijk op 1 op 14. Je vindt ze niet op elke straathoek, maar bij een autobedrijf in Tiel staat een vers geïmporteerde 1.4 ’Sport’ in zilvergrijs (2010, 111.000 km) voor € 7.450.

Lancia Delta (2008 – 2014)

De Italiaanse personenwagen is heel comfortabel, met een mooi afgestemd onderstel en een lange wielbasis. Dat resulteert in de nodige binnenruimte, zowel voor de passagiers als hun bagage. De kofferbak heeft een inhoud van maar liefst 465 liter. De interieurafwerking valt uitzonderlijk luxe te noemen. Met de 1.4-liter benzinemotor rijd je gemiddeld 1 op 12. De crème/zwarte ’Platino’ (110 kW, 2008, 138.000 km), bij een autobedrijf in Surhuisterveen voor € 7.499 mag er wezen!

Oordeel van de Wegenwacht

BMW 1-serie

Een 1-serie is heel betrouwbaar, zolang je ’m maar netjes behandelt. Kijk in de onderhoudshistorie of de remblokken of -schijven vaak zijn vervangen. Dat duidt op een zwaar leven. Zwak punt is het contactslot: als dat kapot gaat, moet er een nieuwe in. Bij de 116i heeft de motor een zwakke spanner op de distributieketting. Preventief vervangen is verstandig.

Honda Civic

Bij deze generatie Civic komen allerhande elektronische euvels voor. De oorzaak is een losgetrilde accuklem. De Wegenwacht zet die goed vast. Als je te hard tegen een stoeprand rijdt, denkt de Honda dat je bij een ongeluk betrokken bent. Uit voorzorg wordt de brandstoftoevoer dan onderbroken. Condens uit de ventilatieopeningen is evenmin reden voor paniek.

Lancia Delta

Over deze Delta valt weinig te melden. De auto start niet meer als er te hard tegen een stoeprand is gereden. Dat is een beveiliging die de Wegenwacht eenvoudig kan resetten. Een Lancia die heel lang heeft stilgestaan, klinkt ineens anders bij het starten. De motor heeft op zo’n moment even nodig om oliedruk op te bouwen.

Ons advies

Voor dit drietal hatchbacks valt veel te zeggen, maar als we puur naar ruimte, comfort, onderscheidend vermogen én bewezen betrouwbaarheid kijken, dan komen we uit bij de Lancia.

