Uitgelegd: waarom je urine die specifieke geur heeft nadat je asperges hebt gegeten

Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, legt aan Metro uit dat de specifieke urinegeur na het eten van zowel groene als witte asperges komt door bepaalde stoffen in asperges zoals asparagusinezuur. „Die worden in het lichaam omgezet in vluchtige zwavelhoudende verbindingen. Die zwavel plas je uit en dat geeft jouw urine die typische aspergegeur”, legt ze uit.

Die heftige geur kan al na een uur ontstaan. Heb jij hier totaal geen last van? Dan komt dat waarschijnlijk doordat jij die zwavel niet kunt ruiken. Groenenberg: „Uit onderzoek is gebleken dat je een bepaald chromosoom nodig hebt om de aspergelucht te kunnen ruiken. Veel mensen hebben echter een kleine mutatie daarin, waardoor zij dat niet kunnen.”

Gezond

Zwavelgeur of niet; zet de komende weken gewoon lekker die asperges op het menu, want de voedingsdeskundige laat weten dat deze groente hartstikke gezond is. “In asperges zitten vitamines zoals foliumzuur en vitamine K. Maar vergeet ook niet in groenten te variëren: dat is de beste manier om alle goede voedingsstoffen uit groenten binnen te krijgen.”