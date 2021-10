Vikingen precies duizend jaar geleden al in Amerika

Ⓒ 123rf

Dat Columbus niet de eerste Europeaan was die voet aan wal zette in Amerika, was al bekend. De Vikingen waren er namelijk al eerder. Maar hoeveel eerder was altijd onduidelijk. Daar is nu verandering in gekomen, want wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en een internationaal team van collega’s hebben namelijk ontdekt dat de Vikingen al in 1021 na Christus aanwezig waren op het Amerikaanse continent.