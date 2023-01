’Voedselvergiftiging tijdens wandelvakantie Mont Blanc’

Mooiste herinnering

„Met mijn vrouw naar Zuid-Afrika. We wisten al dat we het jaar erop zouden trouwen. Bij Kaap de Goede Hoop heb ik haar onder ’groepsdruk’ onder grote aandacht ten huwelijk gevraagd. De omstanders wisten niet dat wij de datum al hadden gepland. Sommigen van dat reisgezelschap waren een jaar later op onze bruiloft.”

Drama

„Afgelopen zomer liep ik met mijn broer de Tour Mont Blanc. Op de achtste dag dronk ik ’s nachts water van een waterval dat de hele dag in mijn tas had gezeten en ik liep voedselvergiftiging op. Lopen was fysiek niet mogelijk. Mijn broer heeft online tickets geboekt om van Zwitserland naar de nieuwe locatie in Frankrijk te gaan. Gelukkig hebben we de laatste dag wel weer samen kunnen lopen.”

Vertraging

„Wij stonden op de startbaan om naar New York te gaan toen we terugreden omdat er ’iets’ met de automatische piloot was. Na anderhalf uur kregen we te horen dat het vliegtuig niet kon vertrekken. Iedereen sprintte naar de balie om de reis om te boeken. Toen wij aan de beurt waren, meldde de grondstewardess dat haar lunchpauze begon... Haar collega zette alles op alles zodat wij alsnog, met acht uur vertraging, via Charles De Gaule naar New York konden.”

Traditie

„Mijn kinderen merkten ooit aan het eind van de vakantie op dat ze de klapband hadden gemist. In de jaren ervoor hadden we telkens een of meerdere klapbanden, door diverse omstandigheden. Zij dachten echt dat dat bij een vakantie hoorde!”

Gek

„In Zuid-Afrika kregen we bier te proeven dat door Zulu’s was gebrouwen. Zuur en lauw en het leek wel zand te bevatten.”

Aanrader

„La Fouly in Zwitserland. Dat voelt voor ons, maar ook voor mijn ouders en familie als thuiskomen. In de zomer kan het overdag ruim 30 graden worden en ’s nachts tegen het vriespunt. Je kunt er prachtige routes door de Alpen maken.”

Advies

„Als je met kinderen gaat, vraag dan aan hen wat zij van de reis verwachten. Zo heb ik voor onze reis naar Amerika waarvan onze kinderen toen niet echt een beeld hadden, een kaartspel met vragen en opdrachten gemaakt. Zodat zij actief bij de reis werden betrokken en voor ons niet alles voor 100 procent vaststond.”

