Vijf tips om het kerstdiner betaalbaar te houden

De feestdagen zijn mooie maar ook dure dagen. Niet alleen omdat je cadeautjes in huis haalt, maar ook vanwege de etentjes. Dat kan best goedkoper, met de volgende vijf tips.

1)

Bedenk je menu niet altijd met het vlees als basis. Dat is echt een beetje ouderwets. Een vegetarisch diner kan minstens zo lekker zijn én een stuk goedkoper zijn. Online staan genoeg lekkere recepten te vinden.

2)

Kook met seizoensproducten die daardoor goed betaalbaar zijn. In december zijn bijvoorbeeld champignons, pompoen en biet in het seizoen. Heerlijke groenten om in je recepten te gebruiken.

3)

Houd de folders goed in de gaten. Daarin kun je soms koopjes spotten. Kies zo min mogelijk voor kant-en-klaar en koop zelf. Rond de feestdagen ligt de winkel vol gekruide, voorgekookte en gesneden producten. Blijf er verre van, want anders raakt je portemonnee snel leeg.

4)

Nieuw servies voor de feestdagen? Neem eens een kijkje bij kringloopwinkels of op Marktplaats. Voor een habbekrats vind je er de mooiste, soms zelfs ongebruikte serviezen.

5)

Kleed je diner low budget aan. Maak in het gratis online programma Canva een menukaart of naamkaartjes. Je print het gewoon op je eigen printer uit. Het oogst chique en kost bijna niets.