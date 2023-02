Een juweeltje in hartje Antwerpen

Al sinds de zestiende eeuw worden in het neogotische gebouw in hartje Antwerpen gasten verwelkomd. Destijds heette het hotel Den Grooten Robijn, inmiddels is dat Sapphire House Antwerp, ook een edelsteen.

Dat het hartje stad is, op loopafstand van het imponerende Centraal Station en parallel aan de winkelstraat, is geenszins te merken in het rustige achterafstraatje. Dat het gebouw maar liefst 139 kamers herbergt, is ook al nauwelijks merkbaar: ze zijn verdeeld over verschillende verdiepingen en ook het aantal mensen in de bar of andere ruimtes lijkt zo verdeeld dat de rust nergens wordt verstoord.

Het hotel is het eerste in Antwerpen dat volledig veganistisch is. Ook daar is niets van te merken. Ja, hooguit in de restaurants: in het fine dining-restaurant WILDn in de oudste zaal van het hotel en ook in het meer casual PLANTn waar ook het ontbijt wordt geserveerd, zal geen vlees of vis op de kaart zijn te vinden. Hij staat echter vol ander lekkers, vooral lokaal en bedacht door een tweesterrenchef.

Ook op de kamers is het veganistische gedachtegoed doorgevoerd en ook dat is niet merkbaar, hooguit andere nootjes in de minibar. Op de kamer is geen wegwerpplastic te vinden en hij wordt met ecologische schoonmaakmiddelen schoongemaakt.

Zo help je het milieu een handje zonder daar wat voor te hoeven doen. Gewoonweg op het ruime bed met krakend wit beddengoed gaan liggen, in de grijsbruine fluwelen fauteuil gaan zitten of bewonderend naar het designverantwoorde notenhouten met marmeren dressoir en bijpassende garderobekast kijken.

Design

Overal in het hotel is wat te zien, waarbij de mooiste stop de houten afgeronde lobbybar is. Wederom met een stilistisch verantwoorde constructie voor de dranken en bijbehorende glazen met prachtig licht erboven.

Al is de statige zogeheten Tanguy Ottomer-zaal, vernoemd naar de bekende Belgische stadsgids, met haar imposante houten trap ook een plaatje. Een kleine huiskamer, inclusief huiselijke planten, boeken en magazines, bank en fauteuils is er een om nooit meer uit te komen.

Met moeite slepen we ons naar buiten: de stad wacht. Antwerpen is immers te leuk om niet te ontdekken. Helemaal vanwege de gunstige ligging van Sapphire. In tien minuten wandel je naar de Grote Markt met haar fijne terrassen of de andere kant op, naar de Schelde en de gezellige kade.

Eenmaal terug storten we ons op het fijne bed en slapen we een gat in de dag. Zo hoort het!

In ’t kort

Interieur: Modern maar warm design, huiselijk met planten, zachte materialen in pasteltinten, met oog en respect voor de oude historie van het pand.

Locatie: Hartje Antwerpen, op loopafstand van het Centraal Station.

Service: Hartelijk, open, beleefd.

Praktisch: Prijzen vanaf 189 euro, sapphirehouseantwerp.com.