Op de gekste plekken zoeken naar aanwijzingen. Ⓒ FOTO’S RIAS IMMINK

In het bos, midden in de stad, op het strand, misschien bij u in de straat? Overal liggen geocaches, kleine schatten die je alleen met behulp van gps of smartplhone kunt vinden. Wereldwijd zijn er miljoenen verborgen en nog elke dag komen er nieuwe bij. Spoorzoeken in een nieuw jasje.