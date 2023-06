Jonge dieren alleen in de natuur aangetroffen? Laat ze met rust!

Wie deze dagen buiten loopt of zelfs alleen al in zijn tuin kijkt, heeft grote kans daar jonge vogeltjes te treffen die het nest verlaten om te leren vliegen. Onhandig fladderend om in het gunstigste scenario buiten adem te landen op de dakgoot of een tak. Maar met een klap op de grond belanden gebeurt ook en bij de aanblik van zo’n verloren vogeltje moederziel alleen, is te hulp schieten al snel je eerste reactie.

Niet doen, waarschuwen dierenbeschermers en hulpverleners! Over het algemeen redden de vogeltjes het prima alleen en brengt onze hulp ze alleen maar verder van huis. Dierenarts Piet Hellemans: „Een jong vogeltje dat nog niet volledig in de veren zit en op de grond scharrelt, heeft niet per se hulp nodig. Leren vliegen gaat letterlijk met veel vallen en opstaan. Ze leren vliegen rond het nest en de ouderdieren zijn vaak gewoon in buurt.”

Het is dan ook geen goed idee om het vogeltje op te pakken. Dat veroorzaakt veel stress. Helemaal als ze dan ook nog eens worden opgesloten en vervoerd.

Zwaantjes blijven in de buurt van hun moeder. Ⓒ Getty Images

Wel is het belangrijk om te bekijken hoe de situatie is. Is een vogeltje bijvoorbeeld kaal en heeft het zijn oogjes dicht, dan is hij nog niet klaar om te vliegen en waarschijnlijk uit het nest gevallen. Kijk in dat geval of je het nest kunt vinden en zet het vogeltje voorzichtig terug.

Nestverlater

Ook wanneer het gevaar bestaat dat een jonge nestverlater op de grond ten prooi zal vallen aan een kat, is het aan te raden om hem op een beschut plekje in een boom of struik te zetten. Zo kunnen zijn ouders hem nog steeds in de gaten houden en bijvoeren, maar loopt ie minder gevaar om gepakt te worden. Voor zwaluwen geldt overigens dat de jongen gelijk moeten kunnen vliegen wanneer zij het nest verlaten. Vind je een zwaluwtje dat niet vliegt, dan is het zaak om de dierenambulance te bellen.

Jonge vogels slaan deze dagen hun vleugels uit. Ⓒ Getty Images

Het is een fabel dat oudervogels hun jongen verstoten wanneer zij de geur van mensen op zich hebben. Dat geldt wel voor hazen en reeën. Dierenarts Hellemans: „Als je jonge hazen of reeën verplaatst of aanraakt, kan de achtergebleven mensengeur ervoor zorgen dat ze door hun ouderdieren worden verstoten”.

Bovendien zijn de jongen dan hun belangrijkste beschermingsmechanisme kwijt. Hazen en reeën zijn geurloos wanneer ze worden geboren waardoor roofdieren ze niet kunnen ruiken. Het maakt dat hun moeders ze alleen achter kunnen laten om niet de aandacht van roofdieren te trekken.

Schuilplaats

Hellemans: „Dat is ook de reden dat de jonge reeën en hazen niet wegrennen bij naderend gevaar. Daarmee zouden ze hun schuilplaats verraden en zichtbaar worden voor roofdieren of ander gevaar. Ze liggen in het open veld wachten tot hun moeder terugkomt om ze te voeden en vertrouwen daarbij ook op hun schutkleur waarmee ze in hun omgeving opgaan.”

Konijntjes verlaten hun hol en gaan op onderzoek uit. Ⓒ Getty images

Dit systeem werkt goed, mits er een goede plek wordt gekozen waar jongen zich kunnen verstoppen. In een recent gemaaid weiland of op een fietspad zijn jonge hazen en reeën bijvoorbeeld wel zichtbaar.

Hellemans: „Ook dan zullen ze niet vluchten bij gevaar, maar zich zo stil mogelijk houden. Als je een dier zo in de natuur tegenkomt, is het begrijpelijk dat je wilt helpen, maar in de meeste gevallen is het het beste om niets te doen.”

Heb je een hond, dan kun je helpen door hem aangelijnd te houden. Kattenbezitters kunnen hun dier binnenhouden of in elk geval een waarschuwingsbelletje om doen.