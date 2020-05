5 tips voor minder plasticverbruik

1 Voor veel plastic gebruiksvoorwerpen is een alternatief voorhanden. Zo bestaan er schuursponsjes van natuurlijk materiaal en kunt u een houten afwaskwast (Dille en Kamille) gebruiken.

2 Plastic tasjes die u in de supermarkt voor fruit en groente gebruikt, kunt u vervangen door daar verkrijgbare duurzame herbruikbare zakjes. Stop ze standaard in uw boodschappentas.

3 Gooit u ook steeds plastic spuitflacons van schoonmaakmiddel weg? Niet nodig als u overstapt op Sophie Green eco refill (verkrijgbaar bij Jumbo supermarkt). Hiermee kunt u de spuitflacon steeds hervullen.

4 Plastic boterhamzakjes en plastic folie laten zich goed vervangen door herbruikbare bijenwasdoekjes (Ecomondo). Hierin kunt u alle droge voedingswaren verpakken en vers houden.

5 Vooral in de zomer worden tijdens picknick of barbecue wegwerpservies en rietjes gebruikt. Kies liever voor karton of bio-afbreekbare wegwerpborden van bijvoorbeeld bagasse (rietsuikerpulp) of palmblad (Bioodi). Voor de rietjes zijn er herbruikbaar rvs en bamboe of wegwerpmaterialen als karton.