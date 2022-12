Dagrecept: Varkensschnitzel met een kruidig korstje

In de super vind je schnitzels van varken, al lijken ze totaal niet op het echte werk. Als je ze zelf maakt, zijn ze het lekkerst en het is nog een makkie ook. Deze heeft een extra kruidig korstje en komt uit dat mooie boek Persiana elke dag, van Sabrina Ghayour (Good Cook) Meng de panko met de oregano, het knoflookgranulaat en paprikapoeder in een kom en breng goed op smaak met zout en peper. Klop het ei in een aparte kom los.

Verhit een koekenpan op middelhoog vuur, schenk een laagje plantaardige olie van 2,5 cm in de pan en verhit tot ongeveer 170 graden (voeg een kruimel panko toe: als het borrelt en niet al te veel sist, is de olie heet genoeg). Bekleed een bord met een dubbele laag keukenpapier.

Doop de varkensfiletlapjes in het ei, schud het overtollige ei eraf, wentel door het pankomengsel en druk lichtjes aan. Leg de gepaneerde varkensfiletlapjes in de hete olie (eventueel in porties) en bak 3 tot 5 minuten per kant, tot ze goudbruin en gaar zijn. Schep uit de pan en laat uitlekken op het keukenpapier. Serveer met de partjes citroen.

Nodig voor 2-3 personen:

- 500 g varkensfiletlapjes

- 2 el bloem

- 150 g panko of paneermeel

- 1 volle el gedroogde oregano

- 1 volle el knoflookgranulaat

- 1 groot ei

- plantaardige olie of ghee

- zeezoutvlokken en

versgemalen peper

- partjes citroen