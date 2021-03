Oproep: stel je prangende huishoudvraag aan expert Zamarra!

Premium Binnenland

Corona bedreigt traditionele beroepen: ’Klompenmaker normaal lucratief beroep’

Hoewel de doorsnee consument niet dagelijks bij de klompenmaker of ’textielstipper’ winkelt, wordt nog een aardig centje verdiend in de traditionele beroepen. Buitenlandse toeristen zijn dol op ’oud-Hollandsche koopwaar’ en de ambachtscursussen zijn populair als uitjes voor vrienden of bedrijven. Co...