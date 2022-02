Hotel van de week: pure verwennerij in Zuid-Tirol

Soms beland je onverwacht in een hotel waar elk detail klopt en waar ruimschoots aan alle verwachtingen wordt voldaan. Hotel Pfösl in Deutschnofen is zo’n accommodatie, verscholen in het pittoreske berglandschap van Zuid-Tirol in Noord-Italië. Deze voormalige boerderij werd omstreeks 1950 door Anton Zelger tot een gastvrije herberg verbouwd. In 1996 verbouwden Herta en Luis Zelger deze tot een viersterrenhotel.

Tegenwoordig wordt het hotel door de volgende generatie geleid, bestaande uit Birgit en haar zus Eva Zelger. Wat bij binnenkomst meteen opvalt, is de perfecte mix van traditioneel alpine en modern design. Meestal schiet men bij de de inrichting uit de bocht; design leidt tot kilheid en traditioneel wordt al snel kneuterig.

We zien veel houten elementen met moderne, warme elementen terug.

Onze kamer in het nieuwe gedeelte is erg ruim, waarbij we worden verwelkomd met mandarijntjes en verse pinda’s in de dop. De kamer baadt in een zee van licht, mede te danken aan het dikke pak sneeuw voor de deur. In de verte hebben we uitzicht op de prachtige Dolomieten.

Ook leuk: we kijken niet vanuit ons bed naar de flatscreen-tv. Daarvoor is naast een kamerhoog raam een speciaal hoekje met fleecedekentjes ingericht, zodat we niet turend naar dat scherm in slaap vallen.

De inloopdouche in de ruime badkamer oogt nóg ruimer vanwege de brede spiegel en via een schattig raampje kijken we de kamer in. In twee schaaltjes vinden we bergzout waarmee we onze huid onder de douche goed kunnen scrubben. Puur natuur, zonder onnodige verpakking. Zo liggen er in de regendouche ook zeeptabletten voor haar en huid.

Dat badzout is een voorproefje van alle weldadigheid die ons na een dag skiën in de wellness wacht. Neem de lange, verwarmde infinitypool, waar we de zonsondergang boven de Dolomieten kunnen bewonderen. Ook de lavendelsauna, infraroodcabines, natte en droge sauna’s doen ons vermoeide lijf ontzettend goed. Bijzonder is het hoekje van stro waarop we na afloop onder het genot van kruidenthee en gedroogd fruit kunnen bijkomen.

Om daarna in het restaurant nóg meer te worden verwend met een vijfgangenmenu. De hemelse bisque van langoustine, handgemaakte ravioli en verrukkelijke kazen zullen we niet snel vergeten. Dat geldt ook voor het ontbijt, met zoveel keuze uit verse producten dat het ons bijna duizelt! Zeker weten dat Hotel Pfösl ons terugziet.

In ’t kort

Interieur

Goede, warme mix van alpine-stijl en design.

Locatie

In het dorpje Deutschnofen in de bergen van Zuid-Tirol (Italië). Het vliegveld van Bolzano ligt op een halfuur rijden en de luchthaven van Innsbruck op 2,5 uur rijden. Een auto is een vereiste.

Service

Je voelt je direct thuis, waarbij de medewerkers je stralend te woord staan zonder dat het nep overkomt.

Praktisch

De kamers beginnen vanaf 400 euro per nacht. Wellness is inbegrepen. Je dient voor horeca volledig te zijn gevaccineerd of genezen. Mondkapjes zijn verplicht.

pfoesl.it