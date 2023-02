Handig om te weten: zo hou je (op hogere leeftijd) de wintersport veilig

„Bijna een miljoen Nederlanders gaan op wintersport. Ieder jaar zijn er behoorlijk wat gipsvluchten terug. In Nederland is dat heel goed geregeld, maar beter is daar toch maar niet aan boord te moeten.

Het begint met ski-gymnastiek. Goed voor iedereen en verstandig om tijdig, wel zo’n drie maanden van tevoren, mee te beginnen. Vooral knieën raken geblesseerd. Het trainen van de spieren en banden rond de knie is belangrijk. Draag schoenen of laarzen met een ruwe onderkant. Weet de weersverwachting in de bergen en de conditie van de pistes. Draag een helm en een rugbeschermer tijdens het skiën. Makkelijk zittende (thermo-)kleding beschermt tegen grote temperatuurverschillen. Doe een warming-up voor je op de latten gaat. Ken de FIS-regels. Die vertellen je hoe het verkeer gaat op de piste.

Afstand houden is er een van. Let goed op snowboarders die als gekken zonder te kijken de helling af vliegen. Hoe leuk ook, vergeleken met Oostenrijkers en Zwitsers skiën we natuurlijk verhoudingsgewijs heel weinig. Een paar lessen aan het begin van de vakantie is daarom geen slecht plan. En tot slot: laat de laatste afdaling zitten. Je bent moe en de sneeuw is aan het einde van de dag vaak papperig. Daar kun je makkelijk je knie in verdraaien. Kruisbandensneeuw noemen orthopedisch chirurgen dat!”