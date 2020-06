Markante echtparen in lage landen

Frederik Hendrik, vrouw Amalia van Solms en hun dochters. Ⓒ AFBEELDING Rijksmuseum

Historica Mirjam Janssen koos in haar boek ‘Liefde in de Lage Landen’ een verrassende manier om onze vaderlandse geschiedenis te beschrijven. Ze deed dat niet aan de hand van politieke gebeurtenissen of economische processen, maar selecteerde 15 markante huwelijken.