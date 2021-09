Kookboek getest: zo lekker en verrassend kan vegetarisch zijn (+ recept voor crêpes met courgette)

Verhalen achter het nieuws

’Alcohol en de overgang zijn een ongelukkige combinatie’

In Nederland drinken drie op de vier vrouwen alcohol, waarvan een op de zes overmatig of zwaar. Daarbij moet je denken aan meer dan veertien glazen per week of minstens een keer per dag een grote hoeveelheid drank. Hiermee steken vrouwen overigens nog gunstig af bij mannen, schrijven dr. Maaike de V...