Tips: veilig met de auto op wintersport

De zogenaamde Franse bergwet die van toepassing is in de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen, verplicht automobilisten tussen 1 november en 31 maart te rijden met winterbanden óf sneeuwkettingen. De wet is niet nieuw, maar Franse handhavers gaan nu strenger controleren. Overtreders riskeren een boete van 135 euro.

De zones waar de verplichting geldt, zijn aangegeven met speciale verkeersborden. Deze zijn te herkennen aan een rode rand en afbeeldingen van een winterband plus sneeuwkettingen. Overigens zijn de winterbanden ook op Corsica verplicht.

Winterbanden zorgen onder meer voor betere grip op sneeuw of ijs. Winterbanden zijn te herkennen aan het sneeuwvloksymbool, het Alpine symbool en een van de opschriften M+S, M.S of M&S.

Veilig de weg op

Met winterbanden ga je dus veiliger de de weg op. Maar er zijn nog veel meer dingen die je kunt doen om zo veilig mogelijk je wintersportbestemming te bereiken. Een aantal tips van Bridgestone:

1. Het is verstandig om altijd een set sneeuwkettingen en startkabels mee te nemen. Wees je er wel van bewust dat je alleen met sneeuwkettingen mag rijden als er daadwerkelijk sneeuw of ijs op de weg ligt en dat je er maar maximaal vijftig kilometer per uur mee mag rijden in Frankrijk.

2. Bereid ook de rest van je auto goed voor: zorg bijvoorbeeld voor voldoende antivries in het koelsysteem en vul ook je ruitenwissers bij met antivries ruitenvloeistof. Controleer of alle verlichting goed werkt en check gelijk of de rubbers van je ruitenwissers nog in een goede staat verkeren.

3. Rijden met winterbanden betekent vaak dat je snelheid iets moet matigen. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze met winterbanden hun remweg flink vergroten.

4. Neem een ijskrabber, handschoenen, een lamp, een schop, slotontdooier en dekens mee zodat je voorbereid bent op files.