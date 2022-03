Zo houd je de plastic strips van je douchedeur schoon

Zamarra Kok

Emma: „Hoe kun je plastic strips onder aan een douchedeur schoonhouden?”

Zamarra: De strips zijn goed los te trekken. Eens per kwartaal spuit ik er een goede badkamerreiniger in en laat deze even inwerken. Met een oude tandenborstel kan ik de aanslag er goed uitpoetsen. Is de strip erg verkleurd, dan kunt u hem daarna nog een tijdje laten weken met waterstofperoxide 3% (verkrijgbaar bij drogist).

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl