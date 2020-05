Recept van de dag: Mulfilet met pasta

Uit de zeehaven van IJmuiden vloog een boek binnen: Noordzeevis uit IJmuiden. Terecht wijzen de schrijvers erop dat het heel raar is dat wij in Nederland zo weinig van onze eigen vis eten. Heerlijk boek, je leest heel snel hoe dat met onze visserij zit. Wat er nog over is (genoeg hoor), hoe men nu vangt. En met de bereiding van vis. En alle culinaire geschiedkundigen zullen de hik krijgen als ze lezen dat vishandelaar Willem van Es op Perron Zee de bezoekers verwelkomde met haring en gebakken vis en met dat laatste de uitvinder van kibbeling zou zijn. Lef hebben ze wel!

Even bladeren: oef, deze, wat een lekker recept. Mulfilet. Kook de tagliatelle volgens aanwijzing op het pak.

Bak de tomaatjes tot ze vocht vrijgeven. Knoflook erbij, even meebakken. Roer er de mascarpone door, laat zachtjes smelten. Roer even los met een scheutje droge vermout. Bak de mulfilets met zout en peper en bak om en om twee minuten per kant.

Meng de pasta door de saus. Nog wat peper erbij, serveer met de filet erop en een paar blaadjes basilicum. Ik ga intussen dat van die kibbeling toch nog eens uitzoeken.

Nodig voor 4 personen:

• 8 rode mulfilets, (50 gr ieder)

• 400 gr kerstomaatjes, ingesneden

• 2 tenen knoflook, geplet en fijngesneden

• 250 gr mascarpone

• basilicumblaadjes

• zout en peper