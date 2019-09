Hoe voorkom je klachten door nachtdiensten?

Ⓒ Hielco Kuipers

Fit de nachtdienst doorkomen is een uitdaging. Het Leids Universitair Medisch Centrum probeert de verpleegkundigen en artsen te helpen met een powernap in een ’slaapei’; het aanbieden van een maaltijd en een gezond tussendoortje in de nacht en een blauwlichtfilterbril voor na de nachtdienst. „Hij wordt al de anticonceptiebril genoemd, want mannen vinden hem niet echt sexy”, lacht kinderverpleegkundige Ada de Graaf.