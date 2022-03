Zien: dit is ’s werelds beste hotel

Het mooiste hotel ter wereld behoort ook nog eens (mede) toe aan een van de rijkste mensen ter wereld. Voor het Mahali Mzuri van Sir Richard Branson moet je wel even afreizen naar Kenia (maar da’s geen straf). Het (natuurlijk) luxe safarikamp ligt in het private Olare Motorogi reservaat en werd bijna 11 jaar geleden geopend. Vorig jaar werd het uitverkoren tot beste hotel wereldwijd algemeen, een categorie van de Travel + Leisure's World's Best Awards 2021.

Vooral de manier van aanpak wordt geroemd: door te investeren in het reservaat is de natuur maar ook de lokale bevolking daar veilig gesteld.

De maximaal 24 gasten slapen in 12 luxe tenten. Al is tent niet echt het juiste woord: in het verblijf vind je namelijk ook een groot privébad, lederen meubels en producten en bedden van hoge kwaliteit. Door de grote ramen en vanaf het grote observatiedeck ontvouwt zich een prachtig uitzicht over het natuurreservaat. Niet voor niets betekent de naam van het resort, Mahali Mzuri, ’prachtige plek’ in Swahili. Uiteraard is ook de service van hoge kwaliteit. Evenals het aldaar geserveerde voedsel, denk aan barbeque in het bos en champagne picknicks. Met speciale zogeheten gamedrives is het reservaat te ontdekken, waarbij het zien van wilde dieren als leeuwen, zebra’s en gazelles zo goed als gegarandeerd wordt.

Genoeg informatie, we willen natuurlijk zien hoe dat eruit ziet. Nou, zo:

Een van de tenten van het resort.

Het privébad in de tent.

De spa- en massageruimte.

De lunchruimte.

Vanuit het resort zijn er verschillende gamedrives te maken.