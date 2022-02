Recept: 17e-eeuwse struifkoeken

Het is een van de recepten uit het historische kookboek De verstandige kock. Proef de smaak van de 17e eeuw, door Marleen Willebrands.

Nodig: twee handenvol struifkruiden naar keuze (bijvoorbeeld venkel, dillekervel, vioolblaadjes, waterkers, zuring, betonie, spinazie, prei of wat in de tuin of op het balkon staat), 10 beschuiten, 5 eieren, zout naar smaak, eventueel 1 tl bakpoeder, roomboter om in te bakken.

Bereiding:

Maal de beschuiten tot heel fijn kruim. In een vijzel of keukenmachine gaat dat uitstekend. Doe de eieren in een kom en klop ze met een garde heel luchtig en schuimig. Voeg de kruiden, bloemen, beschuit, zout en eventueel bakpoeder aan het eimengsel toe en schep voorzichtig door elkaar tot een egaal, luchtig en dik beslag. Verwerk het direct. Smelt wat boter in een koekenpan en leg er met een eetlepel hoopjes van het kruidenbeslag in. Bak de kruidenkoekjes in enkele minuten aan beide zijden gaar en lichtbruin. Of gebruik een ingevette kookring zodat je mooie ronde struifjes krijgt.

Bak de koekjes aan één zijde in de kookring en daarna zonder kookring nog kort aan de andere kant. Serveer ze het liefst warm, eventueel met een klein vlokje boter erop. Koud bij een picknick zijn ze trouwens ook heel lekker.