Tips om een aangebrande pan schoon te maken

Heet water

Begin met het leegmaken van je pan en vul deze met een laagje heet water. Het liefst kokendheet water. Dit zal ervoor zorgen dat alle vastgeplakte resten loskomen.

Vervolgens kun je de aangebrande pan schoonmaken. Gebruik hiervoor speciale krabbertjes en niet je schuursponsje. Met een schuursponsje is het namelijk verleidelijk om hard te gaan boenen dat is niet goed voor je antiaanbaklaag.

Soda als redder

Ook soda kun je gebruiken als wondermiddel bij een aangekoekte pan. Vul de pan met een laagje warm water en voeg een schep soda toe. Laat dit vervolgens een uur staan.

Controleer na een uur of de aangebrande restanten zijn losgekomen. Is dit niet het geval? Herhaal deze stappen dan en laat de pan met de soda-mix wat langer staan. Wanneer vrijwel alle restanten zijn losgekomen kun je even schrobben met een afwasborstel.

Vaatwastablet gebruiken

Niet gelukt met soda? Dan kun je ook een vaatwastablet gebruiken. Breek de helft van een vaatwastablet en stop het in de pan met wat warm water zodat het tablet oplost. Wacht een paar uur tot de aangebrande restanten losweken en was je pan af met een afwasborstel.

Cola

Heb je geen soda meer en zijn toevallig alle vaatwastabletten op? Cola heb je vast wel in huis. Schenk een laagje in de aangebrande pan en laat even weken. Na ongeveer een halfuur kun je gaan boenen.

Schoonmaken met azijn

Wil je toch een snellere methode? Een aangebrande pan kun je ook schoonmaken met een laagje schoonmaakazijn en een laagje koud water. Laat dit een aantal minuten inweken en je zult zien dat al het vuil gemakkelijk loskomt.

Let op: gebruik deze middelen niet allemaal tegelijk, dat kan zorgen voor ongewenste resultaten.

