Deze drie populaire cross-overs koop je voor 15.000 euro

Kia Stonic 2017 – 2020

Kia Stonic

In de Kia Stonic zit je wat minder hoog dan in andere kleine semi-terreinwagens. De kofferbakinhoud is met minimaal 352 liter bescheiden, maar het interieur biedt genoeg ruimte aan vier volwassenen. Een gemiddeld verbruik van 1 op 14 is haalbaar. Een mooie Stonic staat niet op elke straathoek, maar bij een autobedrijf in Wissenkerke vinden we een compleet uitgeruste 1.2 (4-cil., 2017, 67.000 km) voor € 14.950.

Opel Crossland X 2017 – 2021

De Opel oogt stoer, al valt over smaak te twisten. Waar iedereen enthousiast over zal zijn, is de grote bagageruimte: minimaal 410 liter. De laadvloer is variabel: altijd handig! De 1.2-liter driecilinder heeft weinig trekkracht bij lage toeren. Dat vraagt een aanpassing qua rijstijl. Het verbruik is 1 op 14. Bij een autobedrijf in Wormerveer stuiten we voor € 14.950 op een mooie blauwe 1.2 ’Online Edition’ (2019, 81.000 km).

Peugeot 2008 2016 – 2019

Peugeot 2008

De Peugeot 2008 heeft een eigenwijze, vrolijke uitstraling. De vering werkt mooi soepel, maar vanwege de hogere zit voel je zijdelingse bewegingen daardoor extra. De kofferbak meet 352 liter en ook de ruimte voor de inzittenden is bescheiden. Met de 1.2-liter driecilinder is een verbruik van 1 op 14 normaal. Een autobedrijf in Lemmer biedt een zilvergrijze 1.2 ’Signature’ (61 kW, 2019, 41.000 km) voor € 14.999 aan.

Oordeel van de Wegenwacht

Kia Stonic

Bij de Stonic kan de krukassensor stuk gaan. De motor start dan niet en het lampje van de rijstrooksignalering brandt. Uiteindelijk slaat de motor wel aan, maar het advies is om direct naar de garage te rijden. Dat moet je juist niet doen als de driepitter op twee cilinders loopt. De injector van een cilinder geeft in dat geval niet thuis. Uiteindelijk moet er een nieuwe injector in.

Opel Crossland X

Opel Crossland X

Deze Opel is technisch gelijk aan de Peugeot 2008. Voor die auto geldt dat de 1.2-liter benzinemotor alleen betrouwbaar blijft bij tijdig en deskundig onderhoud. Goedkope olie kan de distributieriem aantasten. Specifiek voor de Opel kent de Wegenwacht massaproblemen in de motorruimte. Daardoor gaat de startmotor kuren vertonen.

Peugeot 2008

De 2008 heeft vaak de 1.2-liter driecilinder benzinemotor die ook bij Opel wordt gebruikt. De voorwaarde van tijdig en deskundig onderhoud geldt ook hier. Zo voorkom je problemen met een aangetaste distributieriem en ’doorgeslagen’ bobines. Als de accu leeg is geweest, raakt de automatische transmissie soms van slag. Dat lost de Wegenwacht ter plekke voor je op.

Ons advies

Onze voorkeur gaat uit naar de Opel, met name vanwege z’n binnenruimte. Dat geldt voor de meeste occasionkopers: veel Crosslands van deze prijs hebben namelijk wel de nodige kilometers ervaring.

