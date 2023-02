Bijzonder: uniek overnachten in Palais Garnier, bekend van The Phantom of the Opera

Airbnb maakt het voor ’phans’ voor het eerst mogelijk om in de voetsporen te treden van ’Le Fantôme’ door een nacht te boeken op de plek waar het allemaal begon: het historische Palais Garnier Opéra in Parijs.

The Phantom of the Opera maakt dit jaar de laatste buiging op Broadway en om die reden kunnen fans eenmalig in de watten worden gelegd in Palais Garnier.

Véronique Leroux is niet alleen de host van het verblijf, maar ook de achterkleindochter van de Franse romanschrijver Gaston Leroux, die het wereldberoemde fantoom personage creëerde. Zij zet de deuren van Palais Garnier open om haar overgrootvader te eren. „Het klassieke verhaal van mijn overgrootvader heeft door de jaren heen zoveel mensen geïnspireerd. Dit is het perfecte moment om hem te eren en 'phans' te verwelkomen in de beroemde setting van zijn geliefde roman voor een once-in-a-lifetime overnachting”, zo laat Leroux weten.

Ⓒ Blue max media

Gasten overnachten in een van de meest exclusieve privé kijkruimtes in het theater, de Box of Honour, die is omgetoverd tot een majestueuze slaapkamer. De Box of Honour is de grootste operabox van Paleis Garnier en is normaal gesproken alleen toegankelijk voor hoogwaardigheidsbekleders.

Ⓒ Thibaut Chapotot

Ook in andere zalen van het iconische gebouw kunnen de fans rondspoken. Daarnaast is ook het ondergrondse meer is te bezoeken. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen de fans bovendien een exclusief optreden uitgevoerd door de artiesten van de Parijse Opera Academie bijwonen, compleet met champagne en hors d'oeuvres.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich op woensdag 1 maart vanaf 18.00 uur aanmelden via airbnb.com/opera. De overnachting voor twee personen vindt plaats op zondag 16 juli, 2023 en kost 37 euro, ter ere van het nummer van de Box of Honour (37).