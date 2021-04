Je interieur updaten? Deze drie woonstijlen zijn razend populair

Het aantal woongerelateerde online zoekopdrachten is het afgelopen jaar omhoog geschoten. We zaten met z’n allen thuis en zagen dat ons interieur wel aan een update toe was. Massaal gingen we op zoek naar voorbeelden. Platformen als Instagram en Pinterest dienden als dankbare inspiratiebronnen voor onze make-overs.

Moodboards

De woonwebsite homedit.com onderzocht welke woonstijlen afgelopen jaar het grootst waren op inspiratieplatform Pinterest, waar je behalve ideeën opdoen ook je eigen moodboards kunt samenstellen die door anderen kunnen worden bekeken.

De top 3 van grootste woonstijlen lag dicht bij elkaar, maar Eclectisch voerde met ruim 550.000 ’pins’ en bijna 1000 moodboards de lijst aan.

De eclectische woonstijl wordt gekenmerkt door een mix van patronen, stijlen en kleuren waarmee je een uniek, maar samenhangend ontwerp creëert. Denk aan een vintage tafel of dat ene kastje uit oma’s erfenis. Het ziet niet alleen mooi uit, maar is bovendien budgetvriendelijk omdat nieuwe meubels natuurlijk vaak een aanslag zijn op de portemonnee. Overigens past ook dat inheemse kleed over je bank of die vaas die je uit Zuid-Amerika meenam, goed in de eclectische woonstijl.

Designklassiekers

Met ruim 530.000 ’Pins’ en bijna 1000 moodboards is Mid-Century Modern de tweede grootste woontrend op Pinterest. De naam verwijst naar de woonstijl die in het midden van de 20e eeuw opkwam. Ineens was daar een totaal nieuw interieur: licht, minimalistisch, met zuivere lijnen en natuurlijke vormen en materialen. Ontwerpers als Ray Eames en Arne Jacobsen waren gezichten van deze nieuwe stijl.

Mid Century Modern combineert minimalistische designklassiekers (Scandinavisch) met moderne details. Qua materialen draait het voornamelijk om hout, glas en luxe stoffen als fluweel. Ook een vleugje goud past goed.

Derde woonstijl op het lijstje is Bohemien, bekend om zijn gebrek aan structuur en de relaxte sfeer. Je creëert het met exotische prints, rijke materialen met een hoge aaibaarheidsfactor en natuurlijke materialen als hout, rotan en bamboe. Regels zijn er niet; alles kan en mag.