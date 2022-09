Spreekuur: Moeten mensen met overgewicht meer belasting betalen?

Ik ben veel te zwaar en heb daardoor een hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Ik ben nooit blij met geldboetes en vraag me af of we in Nederland een taks voor overgewicht zouden kunnen invoeren? Dat zou een stok achter de deur zijn.

Controversieel

Cardioloog Leonard Hofstra: „Dit is een interessante, maar erg controversiële vraag. In Nederland hanteren we het solidariteitsprincipe op het gebied van gezondheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat we rokers niet méér premie voor ziektekosten laten betalen, ook al is de kans op een ernstige ziekte voor hen veel groter.

Daarmee vervalt de mogelijkheid om boetes op te leggen voor een ongezonde leefstijl en om mensen een zetje richting een gezondere leefstijl te geven. Het voordeel van het solidariteitsprincipe is dat een patiënt met een lage sociaal-economische achtergrond dezelfde hightech-ingreep aan de kransslagaderen krijgt als een miljonair.

Japans voorbeeld

Er is één land ter wereld waar taks wordt geheven naar aanleiding van iemands body mass index (BMI) waarmee het vetpercentage kan worden berekend. In Japan wordt jaarlijks de buikomvang van iedere werknemer tussen 40 en 74 jaar gemeten. Als deze meer is dan 85 centimeter bij mannen of 90 cm bij vrouwen, dan valt dit personeelslid in de categorie overgewicht.

Het bedrijf van de betrokkene is vervolgens verplicht om een dieetprogramma aan te bieden. Als de firma onvoldoende in staat is om het aantal werknemers met overgewicht te verminderen, dan kan de overheid een flinke boete opleggen. De werknemer zelf wordt niet beboet, maar voelt natuurlijk wel de druk van het management.

Het resultaat van deze Japanse aanpak is spectaculair te noemen: van de gehele bevolking heeft slechts 3,5% obesitas. Persoonlijk zie ik een BMI-taks nog niet in Nederland worden ingevoerd. Wellicht kunt u eens naar de mogelijkheden bij uw werkgever kijken?”