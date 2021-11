Een inbraak voorkomen: zo doen veel Nederlanders dat

41% van de Nederlanders vertrekt niet met een gerust huis op reis, zo blijkt uit een recent onderzoek van online verzekeraar Allianz Direct onder 1.015 respondenten die een woning huren of hebben gekocht.

Toch maken veel mensen het dieven niet gemakkelijk om in te breken. Zo verwijderen veel Nederlanders (78%) alles rondom de woning waarop inbrekers kunnen klimmen. 72% van de mensen vraagt de buren om een oogje in het zeil te houden.

Misleiden

Nederlanders vinden het bovendien belangrijk om de indruk te wekken dat ze thuis zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Velen laten op sociale media niet weten dat ze op vakantie gaan en gebruiken handige snufjes met bewegingssensoren en tijdschakelaars om inbrekers te misleiden.

De respondenten konden aangeven welke vijf maatregelen zij treffen tegen een inbraak. Daaruit blijkt dat dit de vijf meest getroffen maatregelen zijn.

1. Niet op social media zetten dat je op vakantie of van huis bent (78%)

2. Zorgen dat inbrekers nergens op kunnen klimmen rondom het huis (78%)

3. De buren vragen om een oogje in het zeil te houden (72%)

4. Binnenverlichting of raambekleding met een tijdschakelaar aanzetten (55%)

5. Buitenverlichting met bewegingssensor aanzetten (53%)

Opvallend is dat minder mensen zorgen voor een videodeurbel bij de voordeur (25%) of een elektronisch alarmsysteem (30%). Ook laten minder Nederlanders bewust spullen als speelgoed en koffiekopjes slingeren (36%) en zetten ze ook minder vaak een eigen auto of auto van de buren op de oprit (38%).