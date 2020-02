Oproep: wie is verantwoordelijk voor de compensatie van CO2-uitstoot bij reizen?

Vijftien internationale reisorganisaties lanceerden vorige week de Tourism Declares a Climate Emergency campagne. Onder meer Responsible Travel, Intrepid en Exodus en het Nederlandse Better Places hebben zich aangesloten bij dit pact, waarin staat dat zij beloven actie te ondernemen om de CO2-uitstoot van de reizen die ze aanbieden voor 2030 met 55% te verminderen.

Het deed ons afvragen: wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de compensatie van de CO2-uitstoot tijdens het reizen. Vindt u die bij de reisorganisaties ligt? Of juist bij vliegtuigmaatschappijen? Doen deze al voldoende om de uitstoot te compenseren? Of voelt u zelf ook een verantwoordelijkheid? Zo nee: waarom niet? Zo ja: wat doet u om die uitstoot te compenseren? En hoe zouden anderen dat kunnen doen?

We zijn benieuwd naar uw mening, mail hem naar [email protected]. Een bloemlezing van de reacties wordt gepubliceerd in VRIJ Magazine van komend weekend.