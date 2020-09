Recept van de dag: appeltaart met bokje

Nodig voor een taart:

•4 niet zo zoete appels

•1 theel kaneel

•200 gr basterdsuiker

•5 eieren

•200 gr bloem, gezeefd

•poedersuiker voor decoratie

•boter om in te vetten

Een ander recept maar even lekker: Zet de oven maar vast op 180° C. Beboter een springvorm van 20 bij 30 centimeter. Strooi kaneel over de stukjes appel en leg de stukjes in mooie rijtjes in de vorm.

Klop in een kom de eieren en de basterdsuiker vijf minuten of in iedere geval tot het dik en schuimend is. Schep dan de bloem voorzichtig door het eimengsel. Zachtjes want je wilt de lucht die je er net in hebt geklopt, er niet weer uitroeren. Je doet het met lange zachte halen, daarom heet het vouwen.

Giet het beslag over de appel. Dan mag de taart de oven in. 35 minuten? Misschien iets meer, of iets minder. Als je je neus niet vertrouwt, breinaald gebruiken.

Laat afkoelen, bestrooi met poedersuiker en dien op. Oh, nu het toch herfst is, ik heb een kleine supermarktbokbier-ronde gedaan. De lekkerste steekt met kop en schouders boven de zoete meuk van de rest uit: Alfa bokbier.

Begrijp me goed, dit was een supermarktrondje. Er zijn vele andere mooie bokbieren te koop bij goeie slijters of buurtbrouwers.