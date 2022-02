Spreekuur: draagt suikertaks nou echt bij aan gezondheid?

Culinair

Dagrecept: Tosti’s met Gruyère, gefruite uitjes en appel

Zoals u wel weet heb ik een zwak voor kaas. Witschimmelkazen, blauwaders, half harde of verse kaas; het is me om het even! Toen ik deze hemelse tosti tegenkwam met Zwitserse kaas, dun gesneden appel en gekaramelliseerde uien, liep het water me in de mond...