Dit mag nooit meer weg: het zilveren medaillon van overleden vader

Het zijn vaak de kleine voorwerpjes die een vader of moeder altijd bij zich droeg die de meeste emotionele waarde hebben. In het geval van Jan Veltman gaat het om een zilveren medaillon van zijn in 1997 overleden vader.

„Katholiek opgevoed als hij was, was hij zeer begaan met patroonheilige Antonius van Padua en natuurlijk met Maria, de moeder van Jezus. Beiden zijn, een kindje op hun arm, afgebeeld; de beeldjes kunnen uit het omhulsel worden gehaald. Voor ons als kinderen was het duidelijk dat deze heiligen hem tijdens zijn leven veel steun hebben gegeven.”

Jan schat dat het medaillon een jaar of tachtig oud is. Omstreeks zijn vaders overlijden ging hij zich verdiepen in de Franciscaanse spiritualiteit. Patroonheilige Antonius (1195-1231) staat vooral bekend als de Franciscaanse monnik van de ’verloren voorwerpen', maar ook van de armen, de bakkers, de mijnwerkers en het huwelijk. Ook schipbreukelingen en lijders aan pest en koorts riepen hem aan om steun.

Wie iets kwijt is, kan hem aanroepen met ’Heilige Antonius, beste vrind, maak ik dat m’n ... vind.’ Als dat lukt, moet de heilige wel netjes worden bedankt. „Na de dood van mijn vader kreeg ik dit kleinood via een oudere broer. Sindsdien draag ik het, net zoals mijn vader altijd deed, in mijn portemonnee. Dit beschouw ik als een eerbetoon aan mijn ouders en wat zij voor mij hebben betekend.”

Ook tijdens zijn pelgrimstochten heeft Jan het altijd bij zich. „Een vorm van niet-verklaarbare ondersteuning. Als ik tijdens mijn tochten verdwaal, is het tot nog toe altijd goed gekomen!”