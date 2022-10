Wegdromen: 6x adembenemende woestijnen

Oudste woestijn op aarde

De Namibwoestijn in Zuid-Afrika (hoofdfoto hierboven) is de oudste woestijn op aarde. De zandvlakte is tussen de 55 en 80 miljoen jaar oud en strekt zich uit over maar liefst 2000 kilometer. De woestijn bevindt zich in Namib Naukluft, het grootste wildpark van Zuid-Afrika. Bijzonder is de ligging aan zee; zelfs zeehonden kunnen bij de kust het zand opzoeken.

Midden in de Namib liggen de Dodevlei en de Sossusvlei, beide valleien zijn belangrijke toeristische attracties. De Sossusvlei is een van de meest indrukwekkende plekken om de Namibwoestijn te beleven. Je maakt er prachtige foto’s van dieren en kleurige landschappen. De vallei is bedekt met grassen en rood zand. In het noorden tref je dieren zoals struisvogels, leeuwen en luipaarden.

De Dodevlei staat bekend om de vele uitgestorven bomen met hun bijzondere silhouetten die omringd zijn met hoge duinen, wat een merkwaardige uitstraling heeft.

Kalkstenen tussen de kangoeroes

De Pinnacles Desert in het Nambing National Park aan de westkust van Australië staat vol met enorme kalkstenen. De puntige formaties zijn ontstaan uit fossiele plantenresten en kunnen wel 3,5 meter hoog zijn. Sommige lijken op grafstenen, terwijl andere een scherpe rand hebben of juist bol en klein zijn. De beste tijd om de pilaren te bekijken is na zonsop- of ondergang. Lange schaduwen werpen zich dan over de zandvlakte en meestal komen dan ook de kangoeroes even tevoorschijn.

Kristalhelder water

In het zuiden van de Verenigde Staten ligt de Mojavewoestijn. In de grootste oase van deze woestijn, Ash Meadows, liggen prachtige waterbronnen. Daar borrelt kristalhelder water op uit de grond dat vervolgens richting de zandvlaktes stroomt. In deze woestijn leven veel dieren, waaronder ook bedreigde soorten. Bijvoorbeeld de Pup Fish, een zilverblauw visje zo groot als een goudvis dat ondanks zijn lage vruchtbaarheid al ruim 10.000 jaar weet voor te bestaan in een ondergronds grottenstelsel gevuld met water. De Mojavewoestijn is vernoemd naar de Mojave-indianen die oorspronkelijk uit dit gebied komen.

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Woestijn van extremen

In het noorden van China bevindt zich de grootste woestijn van Azië: de Gobiwoestijn. De woestijn bestaat grotendeels uit kale rotsen en is een van de meest extreme woestijnen ter wereld; het kan hier wel 40 graden onder het vriespunt worden, terwijl het kwik in de zomer tot wel 40 graden boven nul stijgt.

Een groot deel van de woestijn is bedekt met sneeuw en ijs. Door het grote verschil in tempraturen en de weerspiegeling van de roodbruine kleur van de zandvlakte zijn prachtige landschappen ontstaan. In dit gebied leeft ook de bijna uitgestorven Gobibeer, er zouden er nog slechts 50 zijn. Je kunt in de Gobiwoestijn kameel rijden, gletsjers bezoeken en wandelingen maken. Ook bijzonder is dat in dit gebied dinosaurussen hebben gelopen.

Ⓒ Getty Images

Spiegels van zout

Een bijzondere woestijn ligt in Bolivia; de Salar de Uyuni-woestijn is de grootste zoutvlakte ter wereld. Ruim duizenden jaren geleden was Salar de Uyuni een meer, dat luisterde naar de naam Minchin. Door extreme droogte is het meer opgedroogd en zie je er nu zout tot zo ver het oog kan reiken. Op sommige plaatsen ziet het zout er zo glad uit dat het te vergelijken is met een spiegel. Veel toeristen en backpackers bezoeken Zuid-Amerika om dit natuurverschijnsel te bewonderen. Om alle bijzonderheden van het gebied te bekijken heb je zo’n drie tot vier dagen nodig.

Groot, koud en veranderlijk

Het koudste continent ter wereld is tegelijkertijd ook de grootste woestijn ter wereld. Antarctica is voor 99 procent bedekt met sneeuw en ijs. Het bijzondere aan deze poolwoestijn is dat hij van vorm verandert. Als het zomer is, smelt er ijs en wordt de oppervlakte kleiner. Terwijl het in de winter groeit doordat er delen bevriezen. Ook verplaatst de wind delen ijs en sneeuw naar andere plekken. Ondanks dat er overal sneeuw en ijs ligt, is het een van de droogste gebieden op aarde; er valt evenveel regen als in de droogste zandwoestijn, de Sahara. Ondanks de kou, leven er veel dieren. Denk aan pinguïns, walvissen, zeehonden en zeevogels.