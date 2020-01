Dierenvraag: ’Help, mijn hond is jaloers!’

Piet Hellemans: „Blaffen is voor honden een normale manier van communiceren en gaat gepaard met opwinding. Bestraffen van ongewenst gedrag doen we niet meer omdat dit ten koste gaat van het welzijn van het dier. Bovendien kan een hond bang worden en getraumatiseerd raken.

Je hond is dus opgewonden en daarom blaft ze. Dit doorbreek je door te zorgen dat je hond minder opgewonden is of een andere vorm van communiceren bij opwinding aan te leren. Met drie honden is dit complexer omdat de opwinding aanstekelijk is.

Een hondengedragsdeskundige aan huis kan helpen om inzicht te krijgen over de oorzaak en om het blafgedrag om te buigen. Het belangrijkste is dat je duidelijk bent – ook hier helpt een deskundige bij – en dat je consequent bent. Dat betekent gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag negeren. Dat moeten andere gezinsleden of oppassers ook doen.”

