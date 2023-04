Amsterdams openbaar vervoer behoort tot top van de wereld

Er valt ongetwijfeld alsnog veel te klagen – zoals het de ware Nederlander betaamt– maar volgens TimeOut is het Amsterdamse openbaar vervoer van wereldniveau. De website vroeg 20.000 mensen, afkomstig uit vijftig steden, naar hun mening over het openbaar vervoer in hun stad. Daaruit blijkt dat Amsterdammers gemiddeld veel vertrouwen hebben in de vervoersmiddelen van het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf (GVB): Amsterdam is geëindigd op plek 10 van de wereld.

Fiets of tram

Hoewel de fiets voor de meesten toch altijd het vervoersmiddel van voorkeur zal blijven, kom je in Amsterdam vooral met de tram en metro ook snel van A naar B. Zo’n beetje alle hoeken van de stad zijn wel met trambanen en metrorails met elkaar verbonden. En wil je naar Amsterdam-Noord, wat aan de andere kant van het water ligt? Dan pak je de gratis veerpont van GVB.

Prijs-kwaliteit

Reizigers roemen het Amsterdamse openbaar vervoer vooral om de prijs-kwaliteitverhouding, meldt TimeOut. Maar liefst 91 procent van de ondervraagde bewoners van de stad is – mede om deze reden – zeer te spreken over het vervoersnetwerk.

Aziatische steden

De rest van de top 10 wordt gedomineerd door Aziatische steden en landen: op plek 3, 6, 7, 8 en 9 vinden we respectievelijk Tokio, Singapore, Hongkong, Taipei en Shanghai. Berlijn komt als beste uit de bus. Vooral het uitgebreide metronetwerk, met negen lijnen en 175 stations, is geliefd. Plek twee wordt ingevuld door Praag, waarbij opvallend genoeg ook een esthetisch aspect heeft bijgedragen aan de hoge notering.