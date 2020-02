Recept van de dag: kippenlevers met pasta

Ⓒ Hollandse Hoogte / Camera Press Ltd

Ja, ja, ik weet het, er zijn altijd mensen die een ouder recept direct herkennen. Deze is van twee jaar geleden. Maar dan mag je het toch nog wel een keer eten? Vooral omdat ze zo in ongenade vallen, die heerlijke kippenlevertjes. Mensen denken dat het heel moeilijk is en dat is het nou juist niet. Je kookt er wat brede lintpasta bij, even omscheppen en smullen maar.