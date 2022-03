Dominique (30) heeft een dure hobby: ’Voor ik het weet, ben ik weer 100 euro verder’

Naam: Dominique Heus (30)

Beroep: brandweerofficier en clustermanager

Netto inkomen: €6700 (gezamenlijk)

Vaste lasten: €2780

Sparen: €2000

Woonsituatie: koophuis

Toen & nu

„Eigenlijk wilde ik bij Artsen Zonder Grenzen. Op de middelbare school koos ik voor het profiel Natuur en Gezondheid zodat ik dokter kon worden. Maar natuur- en scheikunde kostten me te veel moeite en geneeskunde was geen optie meer. Uiteindelijk ben ik journalistiek gaan doen en ik heb een aantal jaar als journalist gewerkt. Ik reageerde op een vacature voor de opleiding brandweerofficier en ben toegelaten. Eens in de vijf weken heb ik piketdienst, dan geef ik leiding als er een incident is. De rest van de tijd heb ik een kantoorbaan; met mijn team ontwikkel ik procedures, bijvoorbeeld hoe je moet blussen als er brand op een schip is. Dit is het beste van twee werelden: nadenkwerk én actie.”

Budget

„Onze hypotheek is netto €1450 in de maand, daar komen nog verzekeringen, energie en lasten als internet en tv bij. Opvang voor onze zoon is €850 per maand. Aan boodschappen zijn we ongeveer €500 per maand kwijt, daar zitten we niet strak op. Het geld dat over is, gebruiken we om leuke dingen te doen. Daarnaast sparen we €50 per maand voor onze zoon zodat hij een buffertje heeft als hij 18 is.”

Overzicht

„We hebben geen Excel-lijstjes of zo. Elke maand maken we allebei €2200 naar de gezamenlijke rekening over. Als die een keertje eerder leeg is, storten we bij. We besparen de maand erna niet extra. Extra inkomsten als vakantiegeld en de dertiende maand gaan altijd naar extra aflossing van de hypotheek. Dat scheelt op dertig jaar toch weer een paar maanden rente.”

Woonsituatie

„Vanwege ons werk – mijn man werkt ook bij de brandweer – moesten we in de buurt van Haarlem wonen. Tijdens mijn piketweken moet ik binnen een kwartier op locatie kunnen zijn. We zijn in een tussenwoning in een dorp onder Haarlem terechtgekomen die flink moest worden opgeknapt. Gelukkig had ik in de tijd dat het slecht op de woningmarkt ging, gekocht in Utrecht en verkocht toen de markt weer goed ging. Zo hadden we best wat financiële ruimte voor een verbouwing. Het is een degelijk huis in een degelijke buurt, vlak bij het strand en de stad. Dat past ook wel bij ons leven.”

Duurste aankoop

„Ik heb een dure hobby: tuinieren! Een plantje hier, een plantje daar en voor je het weet, ben je weer 100 euro verder. Verder koop ik niet echt dure dingen voor mezelf. Ooit een tas van €250, daar moest ik wel even van bijkomen.”

Financiële misser

„Eigenlijk koop ik alleen als ik iets heel vet vind of als het nodig is. Ik ben niet zo goed in dingen voor mezelf kopen. Mijn man spoort me soms juist aan om gewoon iets te kopen. Aan geld alleen op de bank heb je ook niks.”

Toekomst

„Ik wil heel graag een vrijstaand huis met een hele grote tuin. Dat hoeft niet groter te zijn dan wat we nu hebben, we hebben 120 vierkante meter: perfect. Een stuk land eromheen zou ik wel willen, met een moestuin, kippen en het liefst geiten. Dat lijkt me heel gezellig, met dieren in de omgeving. Met eieren, geitenmelk en een moestuin kun je een beetje zelfvoorzienend zijn. Eerst moet ik mijn man zien te enthousiasmeren, hij zou het liefst in de stad wonen.”

Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl