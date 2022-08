Premium Het beste van De Telegraaf

Op supersportmotor naar het noordelijkste punt van Europa

Marieke Faber

Onderweg alle natuurschoon van Scandinavië. Ⓒ Marieke Faber

In je eentje naar de Noordkaap in Noorwegen op een supersportmotortje? Velen verklaarden Marieke Faber voor gek, maar ze ging ervoor. Een persoonlijk relaas over 7029 motorkilometers in zestien dagen.