Van appeltaart tot brownies: zo (lang) kun je gebak het beste bewaren

Invriezen

Voor vrijwel alle baksels geldt dat je ze vrij gemakkelijk kunt invriezen. Dat kan zowel in z’n geheel (een hele taart) als per portie (per punt).

Zorg dat je het gebak goed verpakt in vershoudfolie en leg het dan in de vriezer. Het is zo tot ongeveer drie maanden houdbaar. Als je het wil eten, laat het dan eerst ontdooien in de koelkast.

Als je gebak wil bewaren, zorg er dan altijd voor dat je je baksel eerst laat afkoelen. Voor koekjes kan dat bijvoorbeeld het beste op een rooster.

Koekjes

Koekjes bewaar je het beste in een afgesloten trommel, het liefst een metalen exemplaar. Je koekjes blijven dan langer knapperig omdat er geen vocht bij komt. Als je ze goed bewaart kun je zelfgebakken koekjes wel ongeveer een maand bewaren.

Het is wel belangrijk dat je verschillende soorten koekjes apart van elkaar bewaart; anders loop je het risico dat het ene koekje het andere minder knapperig maakt. Ook kan het gebeuren dat de koekjes elkaars smaak overnemen.

Cake

Net als koekjes, kun je je cake (maar ook bananenbrood) het beste op kamertemperatuur bewaren, buiten de koelkast dus. Zet je ‘m wel in de koelkast, dan droogt ‘ie vrij snel uit.

Cake kun je inpakken in aluminiumfolie of vershoudfolie, zodat er geen vocht bij komt. Ook een luchtdichte trommel werkt prima. Een maand gaat je baksel helaas niet mee, maar een week moet op deze manier wel lukken.

Cheesecake

Kaas bewaar je natuurlijk in de koelkas en dat geldt ook voor cheesecake. Ook hiervoor geldt: eerst goed laten afkoelen! Niet alleen zodat er daarna geen condensvorming meer ontstaat, maar ook omdat de cheesecake dan het meest stevig is (en dus makkelijker om in te pakken).

Waar je cake gemakkelijk in vershoudfolie kunt verpakken, is dat bij cheesecake minder aan te raden. Taart die je in de koelkast bewaart, kun je het beste in een taartdoos bewaren. In een taartdoos is de cheesecake ongeveer een halve week houdbaar.

Brownies

Brownies zijn juist weer meer als normale cake; die bewaar je luchtdicht (in aluminiumfolie en/of een koektrommel) buiten de koelkast. Op die manier blijven ze lekker smeuïg en drogen ze niet uit. Als je ze in de koelkast of niet luchtdicht verpakt, gebeurt dat wel.

Uitzondering is – net als bij cake – wel dat het iets anders zit als je bijvoorbeeld een vulling in of topping op je brownie hebt. Komt er fruit of room bij kijken, dan kan de koelkast juist weer een veiligere optie zijn.

Appeltaart

Appeltaart is een lastig geval; het liefst zou je de appelvulling in de koelkast willen zetten, maar de krokante korst juist daarbuiten willen houden. Dat wordt natuurlijk nogal ingewikkeld (of beter gezegd: onmogelijk), dus de koelkast is waarschijnlijk de meest veilige optie. Zo blijven je appels het langste goed. Het liefst bewaar je de taart in een taartdoos.

Tip: zet je bewaarde stukje appelaart heel even in de oven of magnetron voordat je het eet. Dan is het net alsof hij vers gebakken is.

Boterkoek

Ook boterkoek kun je het beste in de koelkast bewaren; dan blijft de boter langer goed. Als je ‘m eerst in vershoudfolie verpakt, droogt de buitenkant bovendien niet uit. Je kunt de koek ongeveer een halve week bewaren.

Houd er wel rekening mee dat de boterkoek wat hard wordt als hij in de koelkast staat. Houd je meer van smeuïge boterkoek, haal het stukje dat je wil eten dan op tijd uit de koelkast om het eerst op kamertemperatuur te laten komen.