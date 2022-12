Wat het over jou zegt als je een vriend(in) hebt met een onaangename lichaamsgeur

Dat zeggen onderzoekers verbonden aan het Weizmann Instituut van de Wetenschap in Rehovot, Israël. Zij wilden namelijk weten of de lichaamsgeur van een persoon van invloed is op de zoektocht naar vriendschap. Het team van onderzoekers, geleid door hoofdwetenschapper Inbal Ravreby, heeft de resultaten gedeeld op de wetenschappelijke website Science Advances.

De hoofdconclusie? „Mensen die een vriendschappelijke klik met elkaar hebben, hebben een vergelijkbare lichaamsgeur”, stelt Ravreby.

Zes maanden lang zijn Rabreby en collega’s bezig geweest met hun onderzoek. Ze strikten voor hun onderzoek twintig vriendenkoppels die hebben aangegeven dat ze bij hun eerste ontmoeting direct een klik voelden. Ook deden er mensen mee aan de studie die volslagen vreemden van elkaar waren. Alle mensen werden gegroepeerd op basis van een monster van hun lichaamsgeur.

De duo’s van proefpersonen die elkaar nooit eerder hadden ontmoet en die een vergelijkbare lichaamsgeur hadden, bleken elkaar erg aardig te vinden. Ze voelden zich door de ander begrepen en hadden het idee dat ze best vrienden met elkaar zouden kunnen worden. Onder de vreemden die wat betreft lichaamsgeur minder gelijkenissen vertoonden, waren de reacties minder positief. Met andere woorden: „De mensen die met elkaar een klik hadden, leken wat betreft hun geur meer op elkaar dan de andere paren’”

Ravreby legt uit dat tijdens het onderzoek een ’elektronische’ en nauwkeurige neus is gebruikt om vast te stellen of de proefpersonen een vergelijkbare of juist heel andere lichaamsgeur hadden. Ook de menselijke neus van de onderzoekers en proefpersonen werd gebruikt.