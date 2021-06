Veel Nederlanders beschermen zich niet goed tegen de zon

Dat blijkt uit het Nationale Zonrapport 2021, een onderzoek gedaan onder 1038 mensen. De kennis die Nederlanders hebben over de zon, is gebrekkig.

De helft van de Nederlanders zont weleens tussen twaalf en drie en is weleens zwaar verbrand in de zon. Ook weet de helft niet dat zonnen gezondheidsrisciso’s met zich meebrengt. Dat huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker is in Nederland, weet een derde van de bevolking niet.

Jan Willem Van der Sterre (41) van UV-Fashions en opdrachtgever van het onderzoek, is geschokt. “Bescherming is hard nodig, want de zon kan een sluipmoordenaar zijn”, zegt hij. „Het kwartje moet vallen, maar dat doet het tergend langzaam.”

Advies

Het RIVM neemt de risico's van UV-straling sinds dit jaar nog hoger op. Naast de adviezen om te smeren met minstens factor dertig en uit de zon te blijven tussen twaalf en drie, wordt ook geadviseerd om uv-werende kleding te dragen.