Premium Het beste van De Telegraaf

Dit zijn de voordelen van planten in huis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Of je nu gaat voor een grote varen, of een kleine cactus: een plant op je vensterbank geeft je kamer meteen een heel andere look. Planten maken je huis niet alleen gezelliger, ze dóen ook iets met je. Een aantal voordelen van planten in je woonkamer op een rij.