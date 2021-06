Insecten in de spotlights

De natuurbeschermingsorganisatie komt met een zogenaamde reizende insectenexpositie waarmee insecten ’smoel’ krijgen. De expositie bestaat uit 10 manshoge borden met evenzogrote insecten erop.

Natuurmonumenten meent dat je in het koppie van een insect veel emotie kunt vinden, als je een beetje inzoomt. „Ze kijken je aan en vragen ‘waar zijn mijn bloemen en planten gebleven?’ en ‘waarom is mijn slootkant gemaaid?”

Ⓒ Natuurmonumenten

Meer groen

Het uiteindelijke doel van de expositie is burgers en gemeentes aansporen om meer groen te laten groeien. “Omdat veel Nederlanders van strak gemaaide perkjes houden en het liefst geen onkruid in de tuin en in de straat willen hebben, maken we het de insect heel moeilijk om te overleven”, zegt boswachter Mathiska Lont.

Volgens Lont kunnen we veel voor insecten doen door simpelweg minder te doen. „Bijvoorbeeld minder maaien, minder vaak een sloot uitbaggeren en meer ruimte creëren waar ‘onkruid’ haar gang kan gaan. Zo ontstaat er vanzelf meer groen en meer kleur.”

Volgens Natuurmonumenten is de afgelopen 30 jaar is al driekwart van de totale insectenpopulatie verdwenen. Dat heeft weer gevolgen voor andere dieren en planten. Insecten zijn nodig om het ecosysteem gezond en intact te houden.

De natuurbeschermingsorganisaties roept Nederlanders op de petitie van Natuurmonumenten te tekenen die gemeentes aanspoort om meer te doen voor insecten.

Gratis

De expositie is in de buitenlucht en voor iedereen gratis te bezoeken. Als eerste te zien in Rotterdam op 4 en 5 juni.