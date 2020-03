Recept van de dag: rijstpap, troostpap

Nou, en rijstpap is troost, rijstpap is gezellig. Rijstpap is je heel erg thuis voelen en rijstpap is heel erg gemakkelijk te maken.

Nodig voor 4 personen:

• 1 liter melk

• 125 gr dessertrijst, ronde risottorijst kan ook

• 2 zakjes vanillesuiker

• paar draadjes saffraan

• 50 gr suiker

• klont boter

• 1 eetl bruine suiker

Bereiding:

Doe de melk met de rijst, de vanillesuiker en de saffraan in een pan. Breng aan de kook en laat ongeveer veertig minuten garen, roer af en toe om. Tien minuten voor het einde doe je er suiker door. En dan serveren met nog een klontje boter erop en bruine suiker.

Soms gaat het er niet om of het een enorme culinaire prestatie is, soms gaat het er alleen maar om of het genoeglijk is. En dat is het. Blijf gezond, en tot maandag!