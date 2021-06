Hond of kat wel of niet mee met vakantie?

In de regel zijn katten het gelukkigst in hun eigen territorium, de meeste katten doe je dus geen plezier met een onbekend vakantieadres. Katten zijn territorium georiënteerde dieren, verplaatsing en een nieuw territorium geeft stress, ze houden in de regel niet van veranderingen.

Het fijnste voor je kat(ten) is als ze thuis kunnen blijven en iemand bij jou thuis voor ze zorgt. Dat kan een buurman of -vrouw zijn die één of meerdere keren per dag jouw kat(ten) bezoekt, aandacht, eten en water geeft of een kennis of familielid die in je huis verblijft.

Honden zijn meer op de roedel (jouw gezin) gericht dan op hun territorium, en vinden verplaatsing niet erg, als de roedel er maar bij is. Sterker nog: als het vakantieadres meer ruimte en natuur heeft dan thuis, zal je hond hiervan genieten!

Maar daar ligt vaak ook het probleem; de meeste stranden zijn in het hoogseizoen verboden voor honden, in veel natuurgebieden mogen ze niet loslopen en tijdens een hittegolf moet je je dag aanpassen aan je hond om oververhitting te voorkomen.

Denk daarom goed na over de mogelijkheden die er voor jouw hond op je vakantieadres zijn, en realiseer je dat je een flink deel van je dag met je hond bezig moet zijn als je hem of haar meeneemt. Je kunt je vakantiebestemming op je hond afstemmen, voor een fijn oppasadres zorgen of iemand bij jou thuis op je hond laten passen.

"Vliegen raad ik sowieso af"

Denk hier sowieso goed over na voordat je een vakantie boekt; er zijn ook fijne pensions waar ze goed voor je huisdier zorgen (reserveer op tijd een plekje, ook daar is het hoogseizoen), vraag even rond bij familie en vrienden.

Als je even een dagje zonder hond er tussenuit wilt of ergens heen gaat waar honden niet zijn toegestaan, kan je ook via stichtingen zoals OOPOEH en Verhuisdieren.nl een fijne (senior) oppas vinden, dat is win-win-win.

Vliegvakanties raad ik altijd af als je je hond of kat wilt meenemen. Je dier zit lang in een tas of carrier, er zijn veel harde geluiden tijdens de vlucht en het is vaak lastig om ze gerust te stellen. Als je maanden of langer naar het buitenland gaat, dan is het de overweging waard om je hond of kat mee te nemen, maar voor een of enkele weken levert dit je huisdier meer stress op dan plezier.

