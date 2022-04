Dagrecept: Koninklijke sinaasappelmousse

Koning Willem II en Anna Paulowna lieten dit toetje bereiden voor koninklijke gasten, een van de vele koninklijke desserts uit het prachtige boek Oranje toetjes, van culinair historicus Lizet Kruyff en banketbakker Cees Holtkamp. De sinaasappelmandjes maak je door ze uit te snijden en uit te hollen. De rand snijdt je dusdanig in dat je in het midden een hengsel overhoudt. Maar je kunt de mousse ook gewoon in een schaaltje serveren.

Doe 100 g sinaasappelsap in een pannetje en verhit dit. Roer er de uitgeknepen gelatineblaadjes door. Voeg dan het sinaasappelsap bij elkaar en los er de suiker in op en voeg het citroensap toe. Laat de massa afkoelen in een kom in de koelkast en roer af en toe om, zodat het de consistentie van yoghurt krijgt.

Spatel dan de lobbige slagroom erdoor. Doe de massa in een spuitzak en spuit de mandjes/schaaltjes vol. Laat opstijven in de koelkast. Voor extra crunch kun je voor het opstijven fijngehakte karamel erdoor roeren.

Nodig voor 8 personen:

- Optioneel: 8 handsinaasappelen voor de mandjes

- 300 g sap van perssinaasappelen

- sap van 1 citroen

- 4 blaadjes (8 g) gelatine

geweekt in koud water

- 150 g fijne kristalsuiker

- 400 g ongezoete slagroom

(lobbig geklopt)