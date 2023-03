Egbert-Sjoerd rijdt in een Pontiac uit 1967: ’Roestplekken deren me niet’

Eigenaar

Egbert-Sjoerd Woltjes-Thöne (45), garage-eigenaar

Auto

Pontiac Executive Safari

Bouwjaar

1967

Geschatte waarde

niet bekend

Verbruik

1 op 4,5

Motor

V8, 290 pk

Toekomst

„Ik twijfel nog of ik er weer vinyl in houtlook op plak.”

’Als jochie keek ik naar de serie The dukes of hazzard en dan wil je ook zo’n Dodge Charger. Ik zat op de mavo en moest mijn stage kiezen. Ik kwam bij een bedrijf dat veel in Amerikanen deed en toen sloeg het virus definitief toe! Ik kocht op mijn zestiende de eerste, een Chevrolet Malibu. Die moest op het werk blijven staan, want mijn ouders wisten van niets... Ik heb daarna een Charger gehad.

Deze Pontiac was in een matige staat, maar ik keek erdoorheen. Ik zag de grootste station die er bestaat. Die neus is zo mooi!

Toen ik ermee naar huis reed, ontplofte de kachelradiateur en dacht ik: o shit... Maar ik heb alles grondig nagelopen, alle vloeistoffen vervangen, nieuwe remmen; alles wat niet goed was, heb ik gemaakt. Daarna helemaal schoongemaakt en gepoetst. Die turquoise kleur is te gek.

Bij het tankstation hoor je: ’Leuk, maar daar moet je nog wel iets aan doen.’ Dan leg ik het maar weer eens uit: ’Nee, hij is af.’ Ik wil het karakter erin houden en niet bang zijn dat er iets mee gebeurt. Ik repareer liever het oude dan dat ik er iets nieuws in doe. Roestplekken deren me niet.

Je kunt er alleen met goed weer in rijden, maar het is toch mooier om die B-film elke dag te beleven? Het rijdt leuk, je krijgt aandacht en het is praktisch. Ik heb een vrouw en drie kinderen en we doen er alles mee. Op vakantie zeggen we tegen de kinderen: ’Neem maar mee wat je wilt, het past allemaal’.”