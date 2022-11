Vijf tips om goedkoper te wassen

1. Wist u dat Nederlanders gemiddeld 30 procent te veel wasmiddel gebruiken? Slecht voor de portemonnee en het veroorzaakt bovendien schuimvorming waardoor de was gaat ’zweven’ en minder schoon wordt.

2. Kleding opfrissen? Niet in de wasmachine! Spray kleding in met textielverfrisser en hang deze buiten. Dit scheelt niet alleen energie en wasmiddel, zo blijft u kleding ook langer mooi.

3. Was altijd met een zo vol mogelijke trommel. Bij een katoenwas mag de trommel helemaal vol, een fijne of kreukherstellende was is bij maximale belading ongeveer halfvol. Doet u dit twee keer per week, dan bespaart u op jaarbasis zo’n 30 euro.

4. Een was van 60°C kost bijna twee keer zoveel stroom als eentje van 40°C. Wassen op 60°C is niet nodig om vlekken te verwijderen. Was handdoeken, poetsdoeken, keukendoeken en babykleding wél heet om bacteriën en schimmels te verwijderen.

5. Wast u regelmatig op hoge temperaturen? Overweeg om uw wasmachine geschikt te maken voor hotfill. De machine gebruikt dan warm kraanwater. U bespaart 10 tot 45 procent aan energiekosten.

