6 x adembenemende kliffen in Europa

Stad gespleten door kliffen

Het Andalusische stadje Ronda is beroemd om zijn dramatische ligging: aan de rand van twee kliffen op bijna 100 meter hoogte. De Spaanse stad wordt in tweeën gespleten door de 98 meter hoge kloof El Tajo. Het oude en nieuwe deel van de stad zijn met elkaar verbonden door de iconische brug Puente Nuevo; een van de meest gefotografeerde bezienswaardigheden van Spanje. Vanaf de brug heb je dan ook een spectaculair uitzicht op de kliffen en de rivier Guadelevin. De naam ‘nieuwe brug’ is overigens betrekkelijk: de Puente Nuevo stamt al uit 1751. De bouw nam maar liefst 42 jaar in beslag.

Maagdelijk wit

De witte rotsen bij het charmante Franse visserdorpje Etrétat zijn ontstaan in het Krijttijdperk. Parallel aan de kust liep destijds een ondergrondse rivier die de steensoort uitsleet. Ruig weer en de kracht van de zee deden de rest. De beroemde krijtrotsen met de drie natuurlijke bogen zijn een van de belangrijkste trekpleisters van Normandië. Vanaf het kiezelstrand van Etrétat heb je goed uitzicht op de eerste twee bogen. De derde wordt pas zichtbaar als je een stukje de kliffen op loopt. De witte rotsen inspireerden al vele kunstenaars. Zo bracht de beroemde Franse schilder Claude Monet er veel van zijn tijd door.

Op de tong

Veel fantasie is er niet voor nodig om te bedenken waar de naam Trolltunga (trollentong) vandaan komt; dit uitstekende stuk rots in het Zuiden van Noorwegen heeft inderdaad alles weg van een tong. Wat er wel nodig is om dit natuurfenomeen in het echt te zien is uithoudingsvermogen, want de wandeling er naartoe neemt zo’n 8-10 uur in beslag. Ter plekke wordt je beloond met het uitzicht van een van de hoogste kliffen ter wereld. De trollentong bevindt zich zo’n 350 meter boven het Ringedalvatnet-meer en toont je de verre omgeving van het stadje Odda in de provincie Hordaland.

Ierse pracht

Over een lengte van acht kilometer langs de Ierse kust bevinden zich de kliffen van Moher, steevast bovenin alle toplijstjes van de mooiste kliffen ter wereld. Het natuurwonder bevindt zich zo’n 120 meter boven de Atlantische Oceaan en met een hoogste punt van 214 meter behoren de kliffen aan de Ierse Westkust tot de hoogste van Europa.

Preekstoel

De wandelroute naar Preikestolen neemt in totaal zo’n vier uur in beslag. De beloning is dan ook groots; een 25 bij 25 meter groot rotsplateau dat 604 meters boven het Noorse Lysefjord uitsteekt. De ‘Preekstoel’ ontstond ruim 10.000 jaar geleden toen de Lysefjordgletsjer smolt, de druk van het ijs verdween en delen van de rots afbraken als gevolg van scheuren door vorst. Wie het plateau bezoekt, moet overigens niet bang zijn aangelegd; een omheining rond de afgrond ontbreekt omdat de overheid wil zo voorkomen dat de natuurlijke schoonheid van de wordt aangetast.

Goddelijk

Halverwege de 14e eeuw stichtten monniken de eerste kloosters bovenop de toppen van de rotspilaren van Meteora in de Griekse regio Thessalië. Tegenwoordig zijn er nog 6 kloosters te bewonderen, die eind jaren 80 zijn uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. De kloosters zijn zoveel mogelijk teruggebracht in oorspronkelijke staat en te bezoeken. Maar het uitzicht vanaf de toppen over de vallei is minstens zo noemenswaardig.