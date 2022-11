Oproep: welke apparaten gebruikt u minder of niet meer om energie te besparen?

Een wasdroger, een tweede koelkast of vriezer in de bijkeuken, de vaatwasser, een terrasverwarmer... Er zijn talloze apparaten in huis die ons leven thuis makkelijker of comfortabeler maken maar ook duurder. Zijn er apparaten in huis die u niet meer gebruikt of misschien wel minder gebruikt om kosten te besparen?

Welke zijn dat dan? En als er apparaten zijn die u minder gebruikt; hoe vaak is dat dan nog?

Welke slimme tips heeft u nog meer om met huishoudelijke apparaten te besparen op de energiekosten?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.