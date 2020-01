Oproep: uw herinneringen aan Rikkie en Slingertje

De opnametechnieken waren in dit jaren, van 1966 tot 1974 werd het programma uitgezonden door de AVRO, nog erg eenvoudig. Twee camera’s en een paar lampjes, dat was het eigenlijk wel. Maar het mocht de pret niet drukken: vooral het stoute aapje Slingertje zorgde voor de nodige hilariteit onder de jonge kijkertjes. Volgende week komen we terug op ‘Rikkie en Slingertje’ in nostalgierubriek Toen, te vinden in zaterdagmagazine VRIJ.

